О нас

Помощник президента США: Дни военного лидера ХАМАС Синвара сочтены

Помощник президента США: Дни военного лидера ХАМАС Синвара сочтены Дни военного лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 04:55
Помощник президента США: Дни военного лидера ХАМАС Синвара сочтены

Дни военного лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.

Как передает Report, с таким утверждением выступил на посвященном поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонном спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга.

"Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно сказать, что его дни сочтены", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, ставит ли Израиль устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа. По его словам, "не имеет значения, сколько времени на это уйдет".

По словам представителя администрации США, "на его [Синвара] руках кровь американцев". "38 американцев были убиты 7 октября, и он до сих пор удерживает некоторое число американцев в заложниках. Поэтому не важно, сколько времени это займет, правосудие по отношению к Синвару свершится", - отметил Салливан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baydenin müşaviri: “HƏMAS-ın lideri Sinvarın vaxtına az qalıb”

Экслюзивные новости

Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi