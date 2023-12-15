Помощник президента США: Дни военного лидера ХАМАС Синвара сочтены

Дни военного лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.

Дни военного лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара сочтены.

Как передает Report, с таким утверждением выступил на посвященном поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонном спецбрифинге представитель американской администрации высокого ранга.

"Что касается Яхьи Синвара, военного лидера ХАМАС, думаю, можно сказать, что его дни сочтены", - заявил чиновник, отвечая на вопрос о том, ставит ли Израиль устранение Синвара основной целью операции в секторе Газа. По его словам, "не имеет значения, сколько времени на это уйдет".

По словам представителя администрации США, "на его [Синвара] руках кровь американцев". "38 американцев были убиты 7 октября, и он до сих пор удерживает некоторое число американцев в заложниках. Поэтому не важно, сколько времени это займет, правосудие по отношению к Синвару свершится", - отметил Салливан.