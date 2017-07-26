Помощник пресс-секретаря Белого дома отправлен в отставку

© Associated Press

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Помощник бывшего главы пресс-службы Белого дома Шона Спайсера Майкл Шорт отправлен в отставку.

Как передает Report, об этом говорится в соответствующем пресс-релизе.

«Пресс-секретарь Сара Сандерс приняла отставку Шорта. Мы благодарны Майклу за службу и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Шорт написал заявление об уходе со своего поста.

21 июля в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома подал Шон Спайсер.