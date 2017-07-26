Помощник пресс-секретаря Белого дома отправлен в отставку

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Помощник бывшего главы пресс-службы Белого дома Шона Спайсера Майкл Шорт отправлен в отставку.
Как передает Report, об этом говорится в соответствующем пресс-релизе.
«Пресс-секретарь Сара Сандерс приняла отставку Шорта. Мы благодарны Майклу за службу и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Шорт написал заявление об уходе со своего поста.
21 июля в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома подал Шон Спайсер.
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