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    Помощник пресс-секретаря Белого дома отправлен в отставку

    Ранее сообщалось, что Шорт написал заявление об уходе со своего поста© Associated Press

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Помощник бывшего главы пресс-службы Белого дома Шона Спайсера Майкл Шорт отправлен в отставку.

    Как передает Report, об этом говорится в соответствующем пресс-релизе.

    «Пресс-секретарь Сара Сандерс приняла отставку Шорта. Мы благодарны Майклу за службу и желаем ему успехов в его будущих начинаниях», — говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что Шорт написал заявление об уходе со своего поста.

    21 июля в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома подал Шон Спайсер.

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