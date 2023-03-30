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Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе Помощник Первого вице-президента Посол Эльчин Амирбеков обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи.
Другие страны
30 марта 2023 г. 12:23
Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи.

Как передает Report, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в Японии Гюрсел Исмаилзаде.

"Помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков встретился с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи и обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией",- отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov yaponiyalı nazirlə Cənubi Qafqazda postmünaqişə dövründəki vəziyyəti müzakirə edib
Версия на английском языке Elchin Amirbayov mulls post-conflict situation in South Caucasus with Japanese FM

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