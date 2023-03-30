Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе
Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном КавказеПомощник Первого вице-президента Посол Эльчин Амирбеков обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи.
Помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи.
Как передает Report, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в Японии Гюрсел Исмаилзаде.
"Помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков встретился с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи и обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией",- отметил он.
Assistant to the First Vice-President ofAmb Elchin Amirbayov met Mr. Yamada Kenji, State Minister for Foreign Affairs of and discussed the post-conflict situation and peacebuilding in the South Caucasus, as well as further development of bilateral relations between . pic.twitter.com/OBQxxMYjvl