Эльчин Амирбеков обсудил с госминистром иностранных дел Японии постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе

Помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи.

Как передает Report, об этом написал в Twitter посол Азербайджана в Японии Гюрсел Исмаилзаде.

"Помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков встретился с госминистром иностранных дел Японии Ямадой Кенджи и обсудил постконфликтную ситуацию и миростроительство на Южном Кавказе, а также дальнейшее развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Японией",- отметил он.