Помощник и друг президента Бразилии арестован по делу о коррупции

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Помощник и друг президента Бразилии Мишела Темера Роча Лоурес арестован по делу о коррупции. Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил представитель федеральной полиции.

Было обнародовано видео, на кадрах которого видно, как друг президента несет сумку, в которой лежат 154 тыс. долларов наличными. По данным прокуратуры, это — взятка от фирмы JBS SA.

Ранее Верховный суд Бразилии дал добро на проведение расследования в отношении президента страны Мишела Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тыс. долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Сам Темер отвергает обвинения и заявляет, что не уйдет в отставку.