Помощник Хаменеи обвинил США в переправке боевиков ИГИЛ в Афганистан

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют боевиков террористической группировки ИГИЛ в Афганистан.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Власти США сами признали создание ИГИЛ, и сегодня у нас есть доказательства того, что они переправляют ИГИЛ в Афганистан", — заявил Сафави.

По его словам, США уничтожают весь регион, и присутствие этой страны на Ближнем Востоке небезопасно.