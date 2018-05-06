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    Помощник Хаменеи обвинил США в переправке боевиков ИГИЛ в Афганистан

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют боевиков террористической группировки ИГИЛ в Афганистан.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Власти США сами признали создание ИГИЛ, и сегодня у нас есть доказательства того, что они переправляют ИГИЛ в Афганистан", — заявил Сафави.

    По его словам, США уничтожают весь регион, и присутствие этой страны на Ближнем Востоке небезопасно.

    "Если сегодня (президент США Дональд) Трамп поднимает вопросы о СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы), то это из-за тех неудач, которые он потерпел в Иране. Американцы вынуждены покидать Сирию и отступать из Западной Азии и не могут справиться с великим народом Ирана", — добавил Сафави.

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