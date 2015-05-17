​Помощник госсекретаря США приехала в Москву

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в воскресенье из Киева в Москву.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс.

"Виктория Нуланд уже находится в Москве", - сказал он.

Как ожидается, официальные встречи Нуланд проведет в понедельник, 18 мая.

Вероятнее всего, Нуланд будет принята в МИД России на уровне заместителей министра иностранных дел Сергея Рябкова и Григория Карасина, которые ведут, соответственно, российско-американские отношения и украинскую тематику.

Накануне в Киеве Нуланд заявила, что США готовы усилить свое участие в урегулировании ситуации на востоке Украины.