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    ​Помощник госсекретаря США приехала в Москву

    Официальные встречи Нуланд проведет в понедельник

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд прибыла в воскресенье из Киева в Москву.

    Как передает Report, об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства США в России Уильям Стивенс.

    "Виктория Нуланд уже находится в Москве", - сказал он.

    Как ожидается, официальные встречи Нуланд проведет в понедельник, 18 мая.

    Вероятнее всего, Нуланд будет принята в МИД России на уровне заместителей министра иностранных дел Сергея Рябкова и Григория Карасина, которые ведут, соответственно, российско-американские отношения и украинскую тематику.

    Накануне в Киеве Нуланд заявила, что США готовы усилить свое участие в урегулировании ситуации на востоке Украины.

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