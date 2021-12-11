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Помощник госсекретаря США посетит Россию и Украину

Помощник госсекретаря США посетит Россию и Украину На следующей неделе в Москву приедет помощник госсекретаря США по Европе и Евразии.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 21:47
Помощник госсекретаря США посетит Россию и Украину
Карин Донфрид

На следующей неделе в Москву приедет помощник госсекретаря США по Европе и Евразии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Госдепе.

"Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями власти", - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря обсудит с партнерами по ЕС и НАТО усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

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