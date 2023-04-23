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Помощник госсекретаря США посетит Кыргызстан и Таджикистан

Помощник госсекретаря США посетит Кыргызстан и Таджикистан Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан 22-27 апреля.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 04:41
Помощник госсекретаря США посетит Кыргызстан и Таджикистан

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан 22-27 апреля.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в государственном департаменте США.

"Лу отправится в Душанбе, чтобы встретиться с высокопоставленными правительственными чиновниками с акцентом на углубление американо-таджикского партнерства и обсудить общие проблемы и цели, в том числе, в сфере безопасности", - говорится в сообщении на сайте госдепа.

Лу также встретится с представителями прессы и гражданского общества Таджикистана, "чтобы подчеркнуть важность свободы прессы и необходимость сильного гражданского общества".

"Находясь как в Бишкеке, так и в Душанбе, помощник госсекретаря Лу подчеркнет неизменную приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Кыргызской Республики и Таджикистана", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Qırğızıstan və Tacikistana səfər edəcək

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