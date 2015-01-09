Помощник госсекретаря США посетит Кубу

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Помощник государственного секретаря США Роберта Джейкобсон посетит Кубу во второй половине января. Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Дженнифер Псаки.

По словам Псаки, в ходе визита Р. Джейкобсон будут обсуждены вопросы миграции и возобновления дипломатических отношений между двумя странами, в частности, возобновления работы посольств.

Относительно сроков восстановления полноценных отношений между двумя странами Псаки не дала точного ответа. По ее словам, предстоит только начало обсуждения связанных с этим конкретных вопросов.

В середине декабря 2014 года президент США Барак Обама объявил о восстановлении дипломатических отношений с Кубой.