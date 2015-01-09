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    Помощник госсекретаря США посетит Кубу

    Будут обсуждены вопросы миграции и возобновления дипломатических отношений

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Помощник государственного секретаря США Роберта Джейкобсон  посетит Кубу во второй половине января. Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Дженнифер Псаки. 

    По словам Псаки, в ходе визита Р. Джейкобсон будут обсуждены вопросы миграции и возобновления дипломатических отношений между двумя странами, в частности, возобновления работы посольств.  

    Относительно сроков восстановления полноценных отношений между двумя странами Псаки не дала точного ответа. По ее словам, предстоит только начало обсуждения связанных с этим конкретных вопросов.

    В середине декабря 2014 года президент США Барак Обама объявил о восстановлении дипломатических  отношений с Кубой. 

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