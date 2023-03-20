О нас

Помощник госсекретаря США покинет свой пост

Помощник госсекретаря США покинет свой пост Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинет свой пост.
Другие страны
20 марта 2023 г. 17:43
Помощник госсекретаря США покинет свой пост

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинет свой пост.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал представитель Госдепартамента.

Ожидается, что Донфрид покинет свой пост в конце марта, чтобы сосредоточиться на личной жизни. На данный момент решение о том, кто займет ее пост после отставки, не принято.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена в связи с намечающейся отставкой Донфрид говорится о том, ее политическая хватка, честность и стремление Донфрид определяли ее лидерство на посту помощника.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Top US State Department diplomat for Europe to step down
Версия на азербайджанском языке Dövlət katibinin köməkçisi istefa verəcək

Другие новости из категории

ЕС выделил средства на строительство в Польше части газового коридора Север-Юг
ЕС выделил средства на строительство в Польше части газового коридора "Север-Юг"
20 марта 2023 г. 17:18
ЕК выделила Турции и Сирии крупную помощь на восстановление после стихийного бедствия
ЕК выделила Турции и Сирии крупную помощь на восстановление после стихийного бедствия
20 марта 2023 г. 17:03
Бывшая пресс-секретарь Белого дома выпустила собственное политическое ток-шоу
Бывшая пресс-секретарь Белого дома выпустила собственное политическое ток-шоу
20 марта 2023 г. 16:04
Индонезия выслала 47 иностранцев за нарушение визового режима на Бали
Индонезия выслала 47 иностранцев за нарушение визового режима на Бали
20 марта 2023 г. 15:43
Чавушоглу: Дату четырехсторонней встречи по Сирии перенесли по просьбе России
Чавушоглу: Дату четырехсторонней встречи по Сирии перенесли по просьбе России
20 марта 2023 г. 15:07
Две трети французов выступают за отставку Кабмина из-за пенсионной реформы
Две трети французов выступают за отставку Кабмина из-за пенсионной реформы
20 марта 2023 г. 14:04
Премьер Японии надеется убедить Индию принять жесткие меры против России
Премьер Японии надеется убедить Индию принять жесткие меры против России
20 марта 2023 г. 13:06
Бербок обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдове
Бербок обвинила РФ в намерении дестабилизировать ситуацию в Грузии и Молдове
20 марта 2023 г. 11:32
ЕС хочет предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов
ЕС хочет предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов
20 марта 2023 г. 11:16
Цзиньпин пригласил Рахмона в Китай
Цзиньпин пригласил Рахмона в Китай
20 марта 2023 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi