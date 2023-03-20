Помощник госсекретаря США покинет свой пост

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинет свой пост.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид покинет свой пост.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сказал представитель Госдепартамента.

Ожидается, что Донфрид покинет свой пост в конце марта, чтобы сосредоточиться на личной жизни. На данный момент решение о том, кто займет ее пост после отставки, не принято.

В заявлении госсекретаря Энтони Блинкена в связи с намечающейся отставкой Донфрид говорится о том, ее политическая хватка, честность и стремление Донфрид определяли ее лидерство на посту помощника.