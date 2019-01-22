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    Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии уходит в отставку

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал во вторник в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

    "Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении. 

    Митчелл покинет свой пост 15 февраля, отметил Палладино.

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