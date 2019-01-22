Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии уходит в отставку

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал во вторник в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.

"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.

Митчелл покинет свой пост 15 февраля, отметил Палладино.