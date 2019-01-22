Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии уходит в отставку

https://report.az/storage/news/4246e89006f86d353947b2d62669bb27/a39f36f5-fe60-4861-9c14-a032bfd6fdb2_292.jpg
Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл уходит в отставку.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал во вторник в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино.
"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии", - говорится в сообщении.
Митчелл покинет свой пост 15 февраля, отметил Палладино.
News DepartmentАвтор новости