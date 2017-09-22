Помощник госсекретаря США: Асаду нет места в будущем Сирии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Саймон Хеншо заявил о том, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в политическом будущем Сирии.

Как передает Report, Хеншо заявил, что «США добиваются в Сирии трех целей».

Первая — уничтожение ИГBK и содействие в стабилизации ситуации в освобожденных районах. Вторая — деэскалация насилия между правительством и оппозицией.

«В-третьих, нужно создать условия для политического переходного периода, с которым могло бы согласиться большинство сирийцев. И для этого, совершенно очевидно, необходимо будущее без Башара Асада», — заявил Хеншо на встрече по Сирии в штаб-квартире ООН.

Помощник главы Госдепа также рассказал о том, что на юго-западе Сирии США «тесно взаимодействуют с Иорданией и Россией».