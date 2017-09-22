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    Помощник госсекретаря США: Асаду нет места в будущем Сирии

    Хеншо заявил, что «США добиваются в Сирии трех целей»

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Саймон Хеншо заявил о том, что президенту Сирии Башару Асаду нет места в политическом будущем Сирии.

    Как передает Report, Хеншо заявил, что «США добиваются в Сирии трех целей».

    Первая — уничтожение ИГBK и содействие в стабилизации ситуации в освобожденных районах. Вторая — деэскалация насилия между правительством и оппозицией.

    «В-третьих, нужно создать условия для политического переходного периода, с которым могло бы согласиться большинство сирийцев. И для этого, совершенно очевидно, необходимо будущее без Башара Асада», — заявил Хеншо на встрече по Сирии в штаб-квартире ООН.

    Помощник главы Госдепа также рассказал о том, что на юго-западе Сирии США «тесно взаимодействуют с Иорданией и Россией».

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