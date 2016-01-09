Помощник госсекретаря обсудит безопасность в ходе турне по Европе

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Фрэнк Роуз посетит с 9 по 27 января страны Европы, в том числе Украину, сообщает госдепартамент.

Ожидается, что 10-18 января Роуз посетит Париж, Гаагу, Брюссель, Берлин и Рим, где проведет встречи со своими коллегами из внешнеполитических ведомств и обсудит вопросы контроля над вооружениями, ядерную безопасность, противоракетную оборону и безопасность в космосе, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

В Киеве с 18 по 20 января помощник госсекретаря проведет встречи с представителями МИД, Минобороны и совета национальной безопасности и обороны Украины, с которыми в частности будет обсуждать вопросы безопасности в космосе.

С 21 по 24 января Роуз посетит Хельсинки и Стокгольм, а затем завершит европейское турне в Таллине и Вильнюсе, где проведет встречи с представителями МИД и оборонных ведомств. Ожидается, что в ходе визита в Эстонию чиновник выступит 25 января в международном центре оборонных исследований.