Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека прибыл в Украину

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ C пятидневным визитом в Украину прибыл помощник Генерального секретаря ООН Иван Шимонович. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в ходе поездки он представит восьмой ежемесячный доклад Комиссии по наблюдению за правами человека в этой стране и посетит восточные регионы Украины.

Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека планирует также провести целый ряд встреч с представителями украинского правительства и гражданского сообщества.

15 декабря на пресс-конференции в Киеве Иван Шимонович представит восьмой ежемесячный доклад Комиссии по наблюдению за правами человека в Украине.