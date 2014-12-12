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    Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека прибыл в Украину

    Иван Шимонович посетит восточные регионы Украины

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ C пятидневным визитом в Украину прибыл помощник Генерального секретаря ООН Иван Шимонович. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, в ходе поездки он представит восьмой ежемесячный доклад Комиссии по наблюдению за правами человека в этой стране и посетит восточные регионы Украины.

    Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека планирует также провести целый ряд встреч с представителями украинского правительства и гражданского сообщества.

    15 декабря на пресс-конференции в Киеве Иван Шимонович представит восьмой ежемесячный доклад Комиссии по наблюдению за правами человека в Украине.

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