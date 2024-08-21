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Помощник Блинкена назвал планы по добыче лития в Сербии "важным для США проектом"

Помощник Блинкена назвал планы по добыче лития в Сербии "важным для США проектом" Вызвавшие массовые протесты планы правительства Сербии по добыче минерала ядарит, содержащего литий, являются "важным проектом" для Вашингтона.
Другие страны
21 августа 2024 г. 12:42
Помощник Блинкена назвал планы по добыче лития в Сербии важным для США проектом

Вызвавшие массовые протесты планы правительства Сербии по добыче минерала ядарит, содержащего литий, являются "важным проектом" для Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт радиостанции "Голос Америки".

"Прежде всего, это возможность углубить связи между ЕС и Сербией, что было целью американской политики на протяжении многих лет", - сказал Пайетт.

Помощник госсекретаря отметил, что создание рудника даст Белграду возможность занять лидирующие позиции в отрасли и позволит Сербии сыграть глобально значимую роль в процессе ухода США и ЕС от зависимости от поставок лития из Китая.

Он также подчеркнул, что решение о судьбе проекта на фоне протестов должен принимать народ Сербии.

В 2022 году власти Сербии отказались от совместного проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по разработке залежей содержащего литий минерала ядарит в районе города Лозница. Это произошло после серии акций протеста экологических активистов. В июле 2024 года Конституционный суд Сербии отменил это решение правительства, сделав возможным возобновление проекта.

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Версия на английском языке Blinken aide calls Serbia lithium mining plans important project for US

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