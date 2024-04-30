Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет

Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет

Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и в следующие несколько лет.

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Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и в следующие несколько лет. Как передает Report , об этом говорится в комментарии специального помощника президента США, старшего директора по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томаса Райта. "Если вы оглянетесь назад на то, с чего это начиналось, то до Вильнюса было немножко ощущение того, что вопрос о роли Украины в НАТО, так сказать, двоичен. Она либо является членом, либо не является. Но, думаю, мы пытались найти пути немного расширить это, гарантировать, что по мере прогрессирования Украины к тому, чтобы быть членом, а это, безусловно, сложный аспект, поскольку она сейчас находится в разгаре крупной войны. Мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет, чтобы когда этот момент возникнет, когда Украина присоединится, она будет находиться в более прочном положении", ― заявил Райт. Подпишитесь на наш Telegram канал