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Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет

Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и в следующие несколько лет.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 01:09
Помощник Байдена: Украину не примут в НАТО и в следующие несколько лет

Украина не будет принята в Организацию Североатлантического договора (НАТО) и в следующие несколько лет.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии специального помощника президента США, старшего директора по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома Томаса Райта.

"Если вы оглянетесь назад на то, с чего это начиналось, то до Вильнюса было немножко ощущение того, что вопрос о роли Украины в НАТО, так сказать, двоичен. Она либо является членом, либо не является. Но, думаю, мы пытались найти пути немного расширить это, гарантировать, что по мере прогрессирования Украины к тому, чтобы быть членом, а это, безусловно, сложный аспект, поскольку она сейчас находится в разгаре крупной войны.

Мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет, чтобы когда этот момент возникнет, когда Украина присоединится, она будет находиться в более прочном положении", ― заявил Райт.

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Версия на азербайджанском языке Baydenin xüsusi köməkçisi: Ukrayna yaxın bir neçə ildə NATO-ya qəbul edilməyəcək

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