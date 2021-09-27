Помощник Байдена по нацбезопасности посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отправится на Ближний Восток, где посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отправится на Ближний Восток, где посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, распространенном в понедельник.

Салливан "совершит поездку на Ближний Восток, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), к нему присоединятся координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг".

"Салливан встретится с высшим руководством [стран] в связи с рядом региональных и мировых проблем", - отметила Хорн.