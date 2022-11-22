Помощник Байдена по нацбезопасности и глава Генштаба Израиля обсудили "иранские угрозы"

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави в Ваш

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Авив Кохави в Вашингтоне обсудили «исходящие от Ирана угрозы», а также поговорили об урегулировании палестино-израильского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Уотсон отметила, что Салливан указал на неизменную поддержку со стороны администрации США в обеспечении безопасности Израиля.

“Они обменялись мнениями по широкому кругу вопросов региональной безопасности, которые представляют интерес для обеих сторон. Они подчеркнули общую решительность в преодолении проблем безопасности на Ближнем Востоке, в том числе угрозы, которые исходят от Ирана и его марионеток. Салливан подтвердил приверженность президента Байдена тому, чтобы Иран никогда не заполучил ядерное оружие”, - сказала она.

По словам Уотсон, Салливан и Кохави также “обсудили важность принятия мер по деэскалации ситуации в сфере безопасности на Западном берегу (реки Иордан. - ред.). Помощник главы американского государства подчеркнул, что “наилучшим путем для достижения прочного мира» является “достижение урегулирования на основе сосуществования двух государств”.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство в связи с усилением мер по борьбе с протестующими в Иране со стороны властей государства.