Помощницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз заключенных

Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы убийством от других заключенных. Ее сочли "стукачкой".

Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы убийством от других заключенных. Ее сочли "стукачкой".

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail .

"Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — "стукачка"", - говорится в материале.

Уточняется, что угрозы Максвелл начали поступать после того, как она пообщалась со следователями и ответила на их новые вопросы.