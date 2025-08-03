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Помощницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз заключенных

Помощницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз заключенных Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы убийством от других заключенных. Ее сочли "стукачкой".
Другие страны
3 августа 2025 г. 09:59
Помощницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз заключенных

Гислейн Максвелл, которую осудили за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну, перевели в другую тюрьму после того, как ей стали поступать угрозы убийством от других заключенных. Ее сочли "стукачкой".

Как передает Report, об этом пишет Daily Mail.

"Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — "стукачка"", - говорится в материале.

Уточняется, что угрозы Максвелл начали поступать после того, как она пообщалась со следователями и ответила на их новые вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Epsteynə yardımda təqsirləndirilən Maksvell təhdidlərdən sonra başqa həbsxanaya köçürülüb

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