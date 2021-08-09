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Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку на фоне скандала

Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку на фоне скандала Ближайшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса Дероза подала в отставку после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств со стороны главы штата.
Другие страны
9 августа 2021 г. 08:12
Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку на фоне скандала

Ближайшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса Дероза подала в отставку после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств со стороны главы штата.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Для меня было честью служить жителям Нью-Йорка на протяжении последних 10 лет, - отметила Дероза в заявлении. - Для меня лично последние два года были тяжелыми в эмоциональном и психологическом плане. Я всегда буду признательна за возможность работать со столь талантливыми и целеустремленными коллегами в администрации нашего штата".

Источники газеты New York Post не исключают, что за решением Дерозы могут последовать ряд других отставок в администрации главы штата.

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Версия на английском языке Melissa DeRosa, top aide to New York Gov, resigns amid scandal
Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkun qubernatorunun ən yaxın köməkçisi qalmaqal fonunda istefa verib

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