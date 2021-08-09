Помощница губернатора Нью-Йорка подала в отставку на фоне скандала

Ближайшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса Дероза подала в отставку после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств со стороны главы штата.

Ближайшая помощница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Мелисса Дероза подала в отставку после того, как прокуратура нашла свидетельства сексуальных домогательств со стороны главы штата.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Для меня было честью служить жителям Нью-Йорка на протяжении последних 10 лет, - отметила Дероза в заявлении. - Для меня лично последние два года были тяжелыми в эмоциональном и психологическом плане. Я всегда буду признательна за возможность работать со столь талантливыми и целеустремленными коллегами в администрации нашего штата".