Помощница Эпштейна даст показания комитету Палаты представителей

Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.

Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) в соцсети Х.

Согласно опубликованному им в соцсети тексту повестки, она должна будет предстать перед членами комитета 11 августа в одном из пенитенциарных учреждений города Таллахасси (штат Флорида), где она отбывает наказание.

"Я выписал повестку Гислейн Максвелл для дачи показаний в федеральном исправительном учреждении Таллахасси 11 августа 2025 года. Министерство юстиции сотрудничает с нами и будет содействовать даче показаний в тюрьме", - добавил Комер.