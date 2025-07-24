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Помощница Эпштейна даст показания комитету Палаты представителей

Помощница Эпштейна даст показания комитету Палаты представителей Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.
Другие страны
24 июля 2025 г. 04:55
Помощница Эпштейна даст показания комитету Палаты представителей

Помощница обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл даст показания членам комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщил председатель комитета Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) в соцсети Х.

Согласно опубликованному им в соцсети тексту повестки, она должна будет предстать перед членами комитета 11 августа в одном из пенитенциарных учреждений города Таллахасси (штат Флорида), где она отбывает наказание.

"Я выписал повестку Гислейн Максвелл для дачи показаний в федеральном исправительном учреждении Таллахасси 11 августа 2025 года. Министерство юстиции сотрудничает с нами и будет содействовать даче показаний в тюрьме", - добавил Комер.

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