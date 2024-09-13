Помощь Украине в $5,8 млрд может быть отложена из-за разногласий в Конгрессе США по госдолгу

США могут отложить оказание помощи Украине на сумму около 5,8 млрд долларов из-за разногласий в Конгрессе по новому проекту бюджета.

США могут отложить оказание помощи Украине на сумму около 5,8 млрд долларов из-за разногласий в Конгрессе по новому проекту бюджета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

Администрация Байдена предупреждает, что задержка в предоставлении помощи может произойти уже в этом месяце, если республиканцы и демократы не достигнут соглашения по потолку госдолга.

Указанные средства предназначены для продления программы передачи вооружений Presidential Drawdown Authority (PDA), которая позволяет Пентагону отправлять Украине вооружение и технику из запасов американской армии.