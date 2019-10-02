​Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдался в ночь на среду в ряде стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Twitter наблюдались с 21:14 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жаловались пользователи в Японии и США. Кроме того, с проблемами столкнулись в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах. В России о сбоях чаще всего сообщали жители Москвы.

По данным сервиса, большинство пользователей испытали проблемы с работой сайта (около 62%), около 27% жаловались на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 9% не могли войти в аккаунт.