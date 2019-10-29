Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 19:33 по бакинскому времени. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Великобритании и Мексике.

Отмечается, что около 76% пользователей Google жалуются на проблемы с входом в учетную запись, 23% - на проблемы с поиском.