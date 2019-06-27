​Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Wikipedia

Пользователи по всему миру в ночь на четверг наблюдают сбой в работе интернет-энциклопедии Wikipedia.

Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сбои в работе Википедии наблюдаются с 08:38 по времени Восточного побережья США", - сказано на сайте сервиса.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из США, Великобритании, Дании, Германии и других стран Европы, в том числе России.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой сайта (86%) и авторизацией (13%).