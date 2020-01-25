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Пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе Facebook

​Пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети.

Как передает Report, это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 17:00 по бакинскому времени. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Франции, Польше, Бельгии и Великобритании.

По данным Downdetector, 69% пользователей жалуются на проблемы с новостной лентой, 15% - на полное отключение соцсети, 14% - на проблемы с авторизацией

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