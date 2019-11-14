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Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, передает Report. 

О проблемах сообщают пользователи из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (71%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 17% испытывают проблемы с размещением постов, а еще 11% жалуются на проблемы с сайтом.

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