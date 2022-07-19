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Polymetal может продать российские активы

Polymetal может продать российские активы Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, рассматривает возможность потенциальной продажи российских активов компании.
Другие страны
19 июля 2022 г. 20:59
Polymetal может продать российские активы

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, рассматривает возможность потенциальной продажи российских активов компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

"В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн", - уточняется в сообщении.

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