Polymetal может продать российские активы

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, рассматривает возможность потенциальной продажи российских активов компании.

Polymetal, крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России, рассматривает возможность потенциальной продажи российских активов компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже.

"В случае завершения потенциальная сделка приведет к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тыс. унций золота в год, а выручка в 2021 году составила $984 млн", - уточняется в сообщении.