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Находящийся в СИЗО сын Кочаряна принял присягу и стал депутатом парламента Армении

Находящийся в СИЗО сын Кочаряна принял присягу и стал депутатом парламента Армении Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян принес присягу и официально стал депутатом парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан".
Другие страны
14 ноября 2023 г. 10:42
Находящийся в СИЗО сын Кочаряна принял присягу и стал депутатом парламента Армении

Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна - Левон Кочарян принес присягу и официально стал депутатом парламента Армении от оппозиционной фракции "Айастан", находясь в следственном изоляторе Еревана.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Он получил депутатский мандат, находясь в СИЗО по обвинению в избиении полицейских, и таким образом был освобожден из-под стражи.

Напомним, Левона Кочаряна был задержан 22 сентября во время антиправительственных акций. Тогда же он был избит сотрудниками полиции, после чего был госпитализирован. В одном из столичных медцентров ему диагностировали сотрясение мозга. Однако, несмотря на это, Кочарян был задержан по подозрению в избиении четырех полицейских.

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Версия на азербайджанском языке Robert Koçaryanın oğlu deputat kimi parlamentdə and içib

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