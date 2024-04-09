Полтавская область Украины подверглась самому массированному авиаудару с начала войны

Полтавская область Украины подверглась самому массированному с начала российско-украинской войны авиаудару.

Полтавская область Украины подверглась самому массированному с начала российско-украинской войны авиаудару.

Как передает корреспондент восточноевропейского бюро Report , об этом заявил руководитель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

По его словам, в результате авиаудара российской армии по нескольким районам области, в том числе по городу Полтаве, погибли два человека, еще шестеро получили ранения, двое из них - дети.

Также серьезно пострадала гражданская инфраструктура. В настоящее время обстрел продолжается, воздушная тревога сработала и в соседней Киевской и ряде других областей.

Отметим, что Полтавская область Украины практически не подвергалась авиаударам за время войны.