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Полтавская область Украины подверглась самому массированному авиаудару с начала войны

Полтавская область Украины подверглась самому массированному авиаудару с начала войны Полтавская область Украины подверглась самому массированному с начала российско-украинской войны авиаудару.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 01:06
Полтавская область Украины подверглась самому массированному авиаудару с начала войны

Полтавская область Украины подверглась самому массированному с начала российско-украинской войны авиаудару.

Как передает корреспондент восточноевропейского бюро Report, об этом заявил руководитель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

По его словам, в результате авиаудара российской армии по нескольким районам области, в том числе по городу Полтаве, погибли два человека, еще шестеро получили ранения, двое из них - дети.

Также серьезно пострадала гражданская инфраструктура. В настоящее время обстрел продолжается, воздушная тревога сработала и в соседней Киевской и ряде других областей.

Отметим, что Полтавская область Украины практически не подвергалась авиаударам за время войны.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Poltava vilayəti ilk dəfə kütləvi hava hücumlarına məruz qalıb

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