Польский сенат отклонил закон о заочном голосовании на выборах президента

Верхняя палата парламента Польши (сенат) отклонила закон о заочном голосовании на выборах президента, которые должны пройти в ближайшее воскресенье.

Как передает Report, об этом передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сейм (нижняя палата парламента) Польши принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента - по почте. После отклонения сенатом сейм может преодолеть вето верхней палаты большинством голосов.

Напомним, что первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая.