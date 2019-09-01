Польский премьер напомнил Германии о репарациях в годовщину начала войны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в день 80-летия начала Второй мировой войны напомнил Германии о репарациях.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, Моравецкий заявил, что материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были "как минимум в десятки раз больше", чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны.

"Поэтому, о тех потерях нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба", - сказал Моравецкий.