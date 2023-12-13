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Польский Сейм проголосовал за вотум доверия правительству Туска

Польский Сейм проголосовал за вотум доверия правительству Туска Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 01:53
Польский Сейм проголосовал за вотум доверия правительству Туска

Депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска.

Как передает Report со ссылкой на Gazeta Wyborcza, за вотум доверия выступили 248 законодателей, против - 201, никто не воздержался. Кабинет Туска поддержали все парламентарии из коалиции Гражданской коалиции, партий "Левые" и "Третий путь", против проголосовали депутаты, представляющие бывшую правящую партию "Право и справедливость" и ультраправое объединение "Конфедерация".

13 декабря в 09:00 по местному времени (12:00 - бакинское) президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге премьер-министра Дональда Туска и его правительство.

В понедельник правительство Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия в Сейме, мандат на создание нового кабинета перешел к Туску.

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Версия на азербайджанском языке Polşa Seymi etimad səsverməsində Tuskun hökumətini dəstəkləyib

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