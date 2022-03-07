Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ

Польский министр призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Польский министр призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

По ее утверждению, "российская сторона нарушила все конвенции, в том числе касающуюся функционирования атомных электростанций, хотя является стороной этой конвенции и работает в Международном агентстве по атомной энергии".

Отмечается, что рассматриваются различные варианты воздействия на Россию со стороны МАГАТЭ и Евратом. В последние дни состоялись заседания как европейского, так и международного агентств, были выработаны различные предложения.