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Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ

Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ Польский министр призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), сообщает Report со ссылкой на РИА новости.
Другие страны
7 марта 2022 г. 14:05
Польский министр призвала исключить Россию из МАГАТЭ

Польский министр призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом), сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

По ее утверждению, "российская сторона нарушила все конвенции, в том числе касающуюся функционирования атомных электростанций, хотя является стороной этой конвенции и работает в Международном агентстве по атомной энергии".

Отмечается, что рассматриваются различные варианты воздействия на Россию со стороны МАГАТЭ и Евратом. В последние дни состоялись заседания как европейского, так и международного агентств, были выработаны различные предложения.

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Версия на английском языке Polish minister urges to suspend Russia from IAEA

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