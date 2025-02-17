Польский клуб сгорел во время сбора денег пострадавшему от пожара

Музыкальный клуб Mega Music под Варшавой сгорел дотла во время проведения благотворительного концерта по сбору средств для местного жителя, у которого в декабре сгорел дом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Polsat.
Во время концерта в зале находилось свыше 200 человек. По предварительным данным, пожар начался на чердаке, после чего в зрительный зал стали падать куски горящей обшивки потолка. Организаторам концерта удалось эвакуировать всех зрителей, но здание клуба огонь уничтожил полностью.
"Мы потеряли все. Все здание было в огне и полностью сгорело", - приводит Polsat слова владелицы клуба Ханны Голишевской.
В борьбе с возгоранием участвовало свыше 80 пожарных и 21 единица спецтехники. Один из огнеборцев при этом получил ранение.
Причины возгорания устанавливает следствие.