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Польский клуб сгорел во время сбора денег пострадавшему от пожара

Польский клуб сгорел во время сбора денег пострадавшему от пожара Музыкальный клуб Mega Music под Варшавой сгорел дотла во время проведения благотворительного концерта по сбору средств для местного жителя, у которого в декабре сгорел дом.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 11:44
Польский клуб сгорел во время сбора денег пострадавшему от пожара

Музыкальный клуб Mega Music под Варшавой сгорел дотла во время проведения благотворительного концерта по сбору средств для местного жителя, у которого в декабре сгорел дом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Polsat.

Во время концерта в зале находилось свыше 200 человек. По предварительным данным, пожар начался на чердаке, после чего в зрительный зал стали падать куски горящей обшивки потолка. Организаторам концерта удалось эвакуировать всех зрителей, но здание клуба огонь уничтожил полностью.

"Мы потеряли все. Все здание было в огне и полностью сгорело", - приводит Polsat слова владелицы клуба Ханны Голишевской.

В борьбе с возгоранием участвовало свыше 80 пожарных и 21 единица спецтехники. Один из огнеборцев при этом получил ранение.

Причины возгорания устанавливает следствие.

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