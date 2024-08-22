О нас

Польский генерал заявил, что стране необходима сеть заводов по выпуску боеприпасов

Польский генерал заявил, что стране необходима сеть заводов по выпуску боеприпасов Польше необходимо создать целую сеть предприятий, производящих боеприпасы, одного завода недостаточно.
Другие страны
22 августа 2024 г. 11:32
Польский генерал заявил, что стране необходима сеть заводов по выпуску боеприпасов

Польше необходимо создать целую сеть предприятий, производящих боеприпасы, одного завода недостаточно.

Как передает Report, такую точку зрения выразил интернет-порталу dziennik.pl бывший командующий сухопутными войсками республики генерал Вальдемар Скшипчак.

"Одного предприятия не хватит. Необходим целый комплекс заводов, поскольку боеприпасы - это чувствительный материал, который из-за риска взрыва должен производиться в разных местах", - сказал он.

По мнению генерала, имеющихся запасов боеприпасов на складах в стране недостаточно.

"Польской армии потребуется несколько миллионов снарядов стандартного артиллерийского калибра и несколько десятков миллионов снарядов меньшего калибра. Сейчас у Польши нет таких производственных мощностей, но она может их построить", - указал бывший командующий.

Он обратил внимание на зависимость страны от поставок иностранных боеприпасов.

"В случае войны поставки из США или стран Азии могут стать невозможными, поэтому необходимо быстрое заполнение складов боеприпасами", - подытожил генерал.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера
19 августа 2024 г. 12:05
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
В Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
ФотоВ Баку на некоторых дорогах затруднено движение транспорта
19 августа 2024 г. 08:15
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева поужинали с президентом РФ Владимиром Путиным у себя дома
18 августа 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi