Польский генерал: Конфликт в Украине не закончится в 2023 году

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Леон Коморницкий высказал мнение, что конфликт в Украине не закончится в 2023 году, однако этот год станет судьбоносным для страны.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Леон Коморницкий высказал мнение, что конфликт в Украине не закончится в 2023 году, однако этот год станет судьбоносным для страны.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, его слова передает издание Bankier.

Коморницкий допустил окончание боевых действий в 2024 и отметил, что их продолжительность будут зависеть от поставок вооружений с Запада, в том числе из США. По словам генерала, суммы, которые Вашингтон тратит на военную поддержку Киева, доказывают, что конфликт закончится нескоро.

По мнению Коморницкого, в 2023 году могут появиться «определенные симптомы», при которых противоборствующие стороны будут склоняться к прекращению конфликта, особенно, если этого будут ожидать США и Китая.

Ранее эксперт «Фонда науки и политики», руководитель исследовательской группы политики безопасности Клаудия Мейджор высказывала мнение, что боевые действия на Украине могут быть окончены в будущем году, если поддержка со стороны Запада значительно изменится.