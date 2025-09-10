ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 НАТО

    • 10 сентября, 2025
    • 13:17
    Нарушение российскими БПЛА воздушного пространства Польши может привести к активации четвертой статьи Устава НАТО, которая предусматривает проведение консультаций по вопросам безопасности и внешних угроз.

    Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил польский эксперт Евгений Билоножко.

    "Будет ли эта атака означать новую эскалацию напряженности или прямое столкновение между армиями НАТО, Польши или России? Думаю, на данном этапе еще рано об этом говорить. Точно можно сказать, что это первое крупное вмешательство и негативное действие, создающее угрозу гражданскому населению и работе гражданских аэропортов", - сказал эксперт.

    Билоножко напомнил, что Польша является членом НАТО и Европейского Союза.

    "Недавний визит в Вашингтон подтверждает координационную деятельность между двумя странами. И любые решения по последним событиям будут приниматься только в координации с Вашингтоном, Берлином, Брюсселем, Лондоном. В любом случае, Польша не будет действовать без координации и согласования со своими союзниками", - отметил эксперт.

    Он также подчеркнул, что НАТО имеет огромный опыт, и Польша принимает все свои решения на основе координации и согласования со своими партнерами. Здесь также необходимо подчеркнуть наличие координации между президентом и правительством, добавил он.

    Отметим, что статья 4 Устава НАТО гласит: "Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой".

    Polşalı ekspert: Rusiyanın hücumu NATO-nun dördüncü maddəsinin aktivləşdirilməsinə səbəb ola bilər
    Polish expert: Russian drone incident may trigger NATO Article 4

