Польские военные потеряли взрыватель от ракеты вертолета у границы с Беларусью

Польские военные после окончания боевых вылетов на границе с Беларусью в одном из вертолетов обнаружили, что потерялся взрыватель от ракеты.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Главного командования родов войск ВС Польши.
"Во вторник после окончания боевых вылетов у одного из вертолетов, осуществляющих патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет. Полет выполнялся вдоль пограничной полосы и не проходил над населенными пунктами", – сказано в сообщении.
При этом в Главном командовании признали, что поиск детонатора пока не дал никаких результатов. Само устройство имеет встроенную защиту, поэтому не представляет угрозы для окружающих.
В пресс-службе попросили при случайном обнаружении взрывателя отметить его месторасположение и сообщить в ближайшую военную часть или полицию.
"Во время военных операций случаются подобные ситуации. В Афганистане во время боевых вылетов имели место случаи потери элементов оборудования", – отмечается в сообщении.