Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства РФ

Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгового представительства России.

Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгового представительства России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых и более 912 тыс. долларов на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения - она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет", - указано в сообщении.

Отмечается, что решение польской прокуратуры вступило в силу, а российское посольство не предпринимало попытку оспорить его.