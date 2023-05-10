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Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства РФ

Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства РФ Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгового представительства России.
Другие страны
10 мая 2023 г. 16:36
Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгпредства РФ

Польские власти изъяли 1,2 млн долларов со счетов посольства и торгового представительства России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

"Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых и более 912 тыс. долларов на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения - она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счет", - указано в сообщении.

Отмечается, что решение польской прокуратуры вступило в силу, а российское посольство не предпринимало попытку оспорить его.

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