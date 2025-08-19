Польские спецслужбы ликвидировали наркокартель с оборотом в $275 млн

Польская полиция заявила о ликвидации ряда связанных между собой сетей контрабанды наркотиков, которые действовали по всей Европе: были изъяты наркотики на сумму $275 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральное бюро расследований Польши (CBSP).

CBSP заявило, что ядро преступных группировок составляли поляки, проживавшие в Испании. В ходе расследования было изъято 600 килограммов марихуаны, 180 килограммов гашиша, 40 килограммов амфетамина сульфата, а также семь единиц огнестрельного оружия и несколько сотен патронов.

Основная группа занималась незаконным оборотом наркотиков в нескольких регионах Европы, преимущественно в Ирландии, Германии, Австрии и Скандинавии.

Расследование проводилось совместно с правоохранительными органами ряда стран Европейского Союза.

Правоохранители в рамках расследования арестовали имущество общей стоимостью более 50 млн злотых ($13,7 млн), а также роскошные часы и автомобили.

Обвинения предъявлены более 170 лицам, из которых более 110 в разное время были арестованы. Расследование продолжается. Отдельные дела последовательно закрываются с вынесением обвинительных приговоров.

Уже вынесены первые приговоры с наказанием в виде лишения свободы на срок более 10 лет.