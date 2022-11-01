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Польские пограничники не впустили 148 нелегалов из Беларуси за сутки

Польские пограничники не впустили 148 нелегалов из Беларуси за сутки За минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу попытались 148 человек, в том числе граждане Сирии, Ирака и Конго.
Другие страны
1 ноября 2022 г. 13:06
Польские пограничники не впустили 148 нелегалов из Беларуси за сутки

За минувшие сутки нелегально пересечь белорусско-польскую границу попытались 148 человек, в том числе граждане Сирии, Ирака и Конго.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Пограничная служба Польши.

Пограничники задержали семерых - граждан Украины, Молдовы и Польши, которые помогали мигрантам в попытках нелегально пересечь границу.

После масштабного кризиса с мигрантами 2021 года Польша решила отгородиться от Беларуси забором с колючей проволокой. Ограждение начали строить в январе 2022 года, 1 октября Варшава объявила, что строительство завершено.

Уже в июле в Польше отмечали сокращение количества попыток нелегального пересечения границы из Беларуси за счет появления заграждения. Однако в октябре польские пограничники начали фиксировать значительный рост числа таких попыток.

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