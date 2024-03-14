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Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины на пяти КПП

Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины на пяти КПП Движение грузовиков из Украины в Польшу полностью заблокировано фермерами на пяти пограничных пунктах пропуска.
Другие страны
14 марта 2024 г. 11:49
Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины на пяти КПП

Движение грузовиков из Украины в Польшу полностью заблокировано фермерами на пяти пограничных пунктах пропуска.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Польские фермеры продолжают блокировать пять направлений. Если в сторону Украины они еще пропускают какое-то количество грузовых транспортных средств, то на всех этих направлениях сейчас вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши... Сейчас движение грузовых транспортных средств из Украины в Польшу на этих пяти направлениях полностью заблокировано", - сказал он.

Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Версия на английском языке Polish farmers block movement of trucks from Ukraine at 5 checkpoints
Версия на азербайджанском языке Polşalı fermerlər Ukraynadan gələn yük maşınlarının hərəkətini əngəlləyiblər

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