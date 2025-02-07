Польские фермеры в Гданьске освистали главу ЕК на выездном заседании

Польские фермеры освистали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в Гданьске.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Она вместе с коллегией комиссаров принимает участие в выездном заседании ЕК, которое проходит в Польше (страна председательствует в Евросоюзе).
Возле Центра европейской солидарности несколько тысяч польских фермеров проводят акцию протеста. Увидев въезжающие в Центр европейской солидарности автомобили с делегацией Еврокомиссии, протестующие стали свистеть, бить в барабаны, дудеть в горны и кричать "Прочь, Урсула! Прочь Урсула".
Фермеры выступают против "зеленого курса" ЕС, который предусматривает ужесточение экологических норм в сельском хозяйстве, и как следствие - рост себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Профсоюзы подчеркивают, что именно ограничительная климатическая политика является причиной ликвидации многих фабрик и рабочих мест в стране, в частности, в горнодобывающей, энергетической, автомобильной, сельскохозяйственной и металлургической отраслях.