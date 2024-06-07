Польские фермеры разблокировали один КПП на границе с Украиной

Польские фермеры в полночь разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе.

Польские фермеры в полночь разблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное" на украинско-польской границе.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил в пятницу представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

Украинская госпогранслужба 4 июня сообщала, что польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенное".

"Польские фермеры должны были закончить свои действия (блокировку пункта пропуска "Рава-Русская - Гребенное" – ред.) в 14.00 вчера, но за несколько часов польская сторона сообщила, что блокировка продолжится до полуночи. Собственно, так и случилось, после 00.00 сегодня отмечаем, что движение возобновилось, как в сторону Польши, так и в сторону Украины", - сказал Демченко.

По его словам, на указанном пункте пропуска с утра на территории Польши в очереди стояли порядка 150 грузовиков. При этом на КПП "Ягодин" ожидали около 200 грузовых авто, а на "Краковец" - 400.