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Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве 6-7 марта.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 12:57
Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве

Польские фермеры планируют очередную акцию протеста в Варшаве 6-7 марта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность".

"В связи с постановлением № 1/24 Национальной комиссии профсоюза "Солидарность" президиум Национального совета нашего Союза начал сотрудничество с другими сельскохозяйственными профсоюзами, инициативами фермеров со всей Польши с целью организации в Варшаве совместных манифестаций с 6 по 7 марта в период проведения заседаний сейма", - сказано в сообщении.

В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".

По оценкам полиции, в акции протеста приняли около 10 тыс. человек.

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Версия на английском языке Polish farmers planning another protest in Warsaw

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