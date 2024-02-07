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Польские фермеры планируют месяц блокировать КПП на границе с Украиной

Польские фермеры планируют месяц блокировать КПП на границе с Украиной Польские фермеры намерены на месяц заблокировать пункт пропуска на украинско-польской границе.
Другие страны
7 февраля 2024 г. 17:47
Польские фермеры планируют месяц блокировать КПП на границе с Украиной

Польские фермеры намерены на месяц заблокировать пункт пропуска на украинско-польской границе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении таможенной службы Украины в соцсетях.

"По предварительной информации польской стороны, местные фермеры планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе утром 9 февраля. Польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорохуск - Ягодин" должно начаться в 11.00 9 февраля с использованием сельскохозяйственной техники. Акция протеста согласована местными властями до 9 марта", - сказано в сообщении.

Протестующие намерены пропускать все автобусы и по одному грузовику в обоих направлениях в течение часа. Гуманитарную помощь и цистерны с топливом на въезд в Украину будут пропускать беспрепятственно.

Ранее инициаторы акции протеста из профсоюза "Солидарность" сообщили, что польские фермеры 9 февраля начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной, в знак протеста против европейской аграрной политики.

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