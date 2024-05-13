Польские фермеры начали голодовку в здании Сейма

Польские фермеры из организации сельхозпроизводителей Orka объявили о начале голодовки в здании Сейма (нижней палаты парламента).

Польские фермеры из организации сельхозпроизводителей Orka объявили о начале голодовки в здании Сейма (нижней палаты парламента).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал interia.pl.

"Мы начинаем голодовку и не прекратим ее до тех пор, пока с нами не встретится премьер Дональд Туск", - привел портал слова лидера организаторов голодовки Мариуша Боровяка. По его словам, голодающие, приехавшие в Варшаву лишь для встречи с польским премьер-министром, будут пить только воду.

По мнению Боровяка, "премьер окружил себя людьми, у которых не очень получается [представлять интересы фермеров]". Он также высказал критическое мнение о заместителе министра сельского хозяйства Польши Михале Колодзейчаке, которому были поручены переговоры с протестующими. "Любой человек с улицы лучше бы представлял наши интересы, чем он", - сказал Боровяк.

Колодзейчак 13 мая в эфире телеканала Polsat заявил, что "протесты фермеров уже по большей части закончены, а те, которые временами еще появляются, организованы по политическому заказу".

Польские фермеры начали массовые акции протеста 9 февраля. Сельхозпроизводители требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из Украины, усилить поддержку национального животноводства. Также они выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050 году.