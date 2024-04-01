Польские фермеры могут возобновить блокаду на КПП "Долгобычев"

Польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте (КПП) "Угринов-Долгобычев".

Польские фермеры могут во вторник возобновить транспортную блокаду на контрольно-пропуском пункте (КПП) "Угринов-Долгобычев".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил представитель погранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Второго апреля польские фермеры планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов-Долгобычев", где они временно прекратили свои действия на период пасхальных праздников. Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях", - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении КПП "Ягодин" и "Рава-Русская". Демченко уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день пересечь границу удалось 70 автомобилей.

Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. На пограничных переходах они уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.