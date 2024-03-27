Польские фермеры хотят блокировать дома некоторых политиков

Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс").

Польские фермеры хотят блокировать дома политиков, которые поддерживают экологические планы Европейского союза (так называемый "Зеленый курс").

Как передает Report, об этом сообщает Radio ZET.

"Фермеры хотят блокировать депутатские офисы и дома политиков, которые соглашаются на "Зеленый курс". Они не сойдут с дорог, но откажутся от обременительных для жителей блокирований. По их словам, теперь они будут блокировать офисы и дома депутатов, поддерживающих законодательство ЕС", - говорится в сообщении.

Ранее польские фермеры в знак протеста вывалили навоз у домов нескольких политиков, в частности у дома, принадлежащего спикеру сейма Шимону Холовне.

Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.